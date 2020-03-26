Помощь, тесты и поддержка: заммэра рассказала о мерах против коронавируса в Москве

Москва окажет материальную помощь всем пожилым горожанам, которые находятся сейчас в режиме самоизоляции, заявила заместитель мэра Москвы, курирующая социальные вопросы Анастасия Ракова в интервью каналу "Россия 1".

"Принято решение об оказании разовой материальной помощи в размере 4 тысяч. При этом первые две тысячи мы уже оплатили. в инициативном порядке. 1,6 миллиона человек 25 марта на карту получили эти деньги. А вот оставшиеся две тысячи мы заплатим тогда, когда убедимся, что по окончании карантина люди карантин не нарушали", — пояснила заммэра Москвы в московском правительстве по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Московские лаборатории будут ежедневно проводить до 13 тысяч тестов на коронавирус COVID-19, также пообещала Анастасия Ракова. Ранее такое право имели только федеральные лаборатории. Теперь к ним подключатся девять московских центров. Уже сейчас за сутки в российской столице проводятся около 4 тысяч анализов. Но мощности постепенно нарастают.

"Увеличение количества людей, которые подлежат тестированию на коронавирус, — обязательное условие, и это обязательный шаг к тому, чтобы вирус перестал распространяться", — добавила Ракова.

Полностью интервью вице-мэра Москвы Анастасии Раковой смотрите 26 марта в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" в 23 часа 10 минут.

26 марта в Москве выявили 136 случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся возросло с 410 до 546 человек. Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта. Сейчас в миру количество смертей от коронавирусной инфекции превысило 22 тысячи. Заболели более 487 тысяч землян.

В России 26 марта 840 случаев заражения, из них более 180 новых. Двое пациентов скончались от коронавирусной пневмонии, а 38 человек уже излечились.