510 тысяч зараженных и 23 тысячи умерших: данные по коронавирусу в мире

На текущий момент в четверг, 26 марта, во всем мире зафиксировано более 510 тысяч зараженных коронавирусом COVID-19. Количество смертей достигло отметки почти в 23 тысячи. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

Больше всего зараженных по-прежнему в Китае — свыше 81 700, но эту отметку скоро догонит Италия — на данный момент в стране чуть больше 80 500 случаев коронавируса. На третьем месте по количеству зараженных США — более 75 000.

Лидерами по количеству смертей являются Италия и Испания. Что касается последней страны, в ней зафиксировано более 4 тысяч случаев летальных исходов, а в Италии практически вдвое больше. Китай, с которого и началась пандемия коронавируса, на третьем месте по смертям — свыше 3 тысяч умерших.

На данный момент от болезни смогли вылечить почти 121 тысячу человек. Лидер по данному показателю Китай, затем Иран. На третьем месте Италия.

По данным ресурса Worldometer, количество зараженных коронавирусом больше — почти 520 тысяч человек. Счетчик показывает свыше 23,5 тысячи смертей.

Ранее страны-участники G20 решили объединить усилия в борьбе с опасным заболеванием, охватившем мир.