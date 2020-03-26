Побуду наедине с болью: Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила печальную новость для своей семьи — она потеряла ребенка. Об этом журналистка рассказала на своей странице в Instagram.

Симоньян в качестве траура опубликовала черный квадрат и сопроводила его пояснением: "Я потеряла ребенка". По словам журналистки, она намерена побыть какое-то время наедине с болью. Главный редактор RT поблагодарила всех за понимание.

Недавно Симоньян сообщила, что снова забеременела. Это произошло спустя несколько месяцев после предыдущих родов.



Журналистка замужем за актером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. В 2013 году у пары родилась дочь Марьяна, а через год сын Баграт. В октябре 2019 супруги стали родителями в третий раз — у них родилась девочка.