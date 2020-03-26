Звезда "Крокодила Данди" умер от коронавируса

В 69 лет умер американский актер Марк Блум. Причиной смерти стали осложнения от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Daily Mirror, ссылаясь на нью-йоркский театр Playwrights Horizons.

Марк Блум снялся в десятках фильмах. Особую популярность ему принесло участие в ленте "Крокодил Данди". Кроме того, он снялся в лентах "Шаг вперед", "Отчаянно ищу Сьюзэн" и во многих других.

Ранее приводились последние данные по коронавирусу в мире. На данный момент количество заразившихся превысило отметку в 510 тысяч человек.