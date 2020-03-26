Александр Кокорин: перенос Евро-2020? Для меня это большой плюс

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за "Сочи", прокомментировал решение УЕФА перенести из-за распространения коронавируса COVID-19 чемпионат Европы по футболу на 2021 год.

Изначально турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург. Но теперь Евро обрело новые даты – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

"Перенос чемпионата Европы? В любом случае для меня это большой плюс. У меня будет еще много времени для того, чтобы тренироваться, играть и набирать форму, – приводит слова Кокорина пресс-служба РПЛ. – Последние слова Черчесова? Он все по делу сказал, что если я буду нужен, буду в хорошей форме – тренеры пригласят. Было бы плохо, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной", – подытожил форвард.

Прошлой осенью 29-летний форвард освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы. Форвард вернулся в "Зенит", но чемпионы России решили отдать его в аренду.

Кокорин в составе "Сочи" принял участие в четырех играх российской премьер-лиги, забил три мяча и отдал две результативные передачи, чем помог своему нынешнему клубу покинуть зону вылета.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 198 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 500 тысяч человек, из которых 22 тысячи скончались.