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Коронавирус 19 минут назад

26 марта 202022:38

Путин подписал закон о ценах на лекарства в условиях угроз эпидемии и ЧС

Global Look Press

Правом ограничивать максимальные цены на нежизненно важные лекарства и медицинские изделия наделил правительство своим указом президент России Владимир Путин. Оно будет действовать в случае чрезвычайной ситуации или подобной коронавирусу COVID-19 угрозе эпидемии.

Закон размещен на портале нормативно-правовых актов. После этого он сразу вступил силу. Цена на медикаменты может быть ограничена, если в нескольких российских регионах цена на них повысится на треть с учетом надбавок оптовых и розничных продавцов. Регулировать цену можно будет и на те препарату, которые не включены в перечень жизненно важных и необходимых лекарств и медпрепаратов на срок до 90 дней. Основание для регулирования – эпидемии, ЧС или необоснованное завышение цен за месячный период. Это позволит защитить россиян в сложных условиях от желания недобросовестных предпринимателей нажиться на лекарствах и человеческих страхах, ранее пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов входят более семи сотен наименований. Цена на них фиксируется.

"Принятие этого закона очень важно именно сейчас, когда руководством нашей страны предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения вируса". – добавил Володин.

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