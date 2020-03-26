Пожар в жилом доме в Екатеринбурге: шесть человек погибли, один пострадал

Число погибших в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге увеличилось до шести, один человек пострадал. Такие данные сообщили представители пресс-службы МЧС России по региону.

Как уточняется, сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме поступило на пульт в 23:06 по местному времени (21:06 по времени Москвы).

10 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, передает РИА Новости.

К борьбе с огнем привлечены 50 человек личного состава и 11 единиц специальной техники.