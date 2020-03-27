"Ложечки нашлись, а осадок остался": как в Шереметьеве чуть не потеряли тонну золота

Ходят слухи, что в аэропорту Шереметьево были замечены чемоданы, наполненные золотом. В такое сложное время кто-то его не просто вывозит из России, а еще и теряет прямо посреди оживленного аэропорта. Так что же случилось в Шереметьеве?

Самое время вспомнить классику и немного ее перефразировать: "Тащите, Шура, тащите, они золотые". Примерно с такими словами грузчики аэропорта могли переносить ценный груз. То, что он очень ценный, подтверждают и документы.

40 пластиковых кейсов с золотыми слитками. Общий вес поклажи — чуть больше тонны. Место назначение — Лондон. И фотографии. Если верить цифрам, на асфальт неловкие грузчики уронили почти 58 миллионов рублей.

"Подтверждаем факт обнаружения двух золотых слитков сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта на внутренней дороге на территории аэропорта. Данный груз в полном объеме доставлен клиенту. В настоящее время проводится служебное расследование", — сообщают правоохранители.

Золотые слитки на асфальте сразу же взбудоражили публику. Тут и про коронавирус COVID-19 вспомнили. Но версия о том, что из России вывозят ценности, не больше чем фантазии разгоряченных умов. Великобритания просто закупает золото. В 2019 году в таких же пластиковых контейнерах на туманный Альбион отгрузили 9 тысяч таких слитков — это 113 миллионов тонн металла.

"Сейчас им нужны деньги и обеспечение. Денег нет. Деньги нужно занимать у Америки. А что будет являться обеспечением займов? Это золото! А у кого скупать золото? Американцы им не дадут столько. Европейцам не до этого, китайцам — тем более. Остаемся мы", — комментирует ситуацию экономист Андрей Плотников.

Эти золотые слитки весят по 12,5 килограмма каждый. Такими кирпичиками торгуют банки и государства. Те, что потеряли в Шереметьево, отлиты на Красноярском заводе цветных металлов. В новости это стратегическое предприятие попадает нечасто. Последний раз завод засветился в списке ОНФ как государственное предприятие с самыми дорогими автомобилями.

"Золотые слитки в адрес банков действительно перевозятся самолетами. Это действительно транспортная компания. Грузы при этом застрахованы. То, что мы с вами видим, — это стандартные слитки. Физические лица их не покупают. Их покупают банки — Центральный банк Российской Федерации и так далее", — объясняет начальник отдела операция с драгоценными металлами "Ланта-Банка" Ирина Лозовая.

Банкиры утверждают, во время транспортировки роняют даже такой ценный груз. Чего уж там говорить о чемоданах. Удивляет и то, что все это произошло не во время пиковых нагрузок, а в тот момент, когда аэропорты не загружены и пассажиров минимум. Эксперт по безопасности добавляет — просто так золотые слитки на асфальт не падают.

"Во-первых, стоит отметить, что на сегодняшний день это не единичный случай, когда происходят такие неоднозначные ситуации. Тем более, часто происходят хищения имущества. Во-вторых, часто грузчики бывают в сговоре", — отмечает эксперт по безопасности главный аналитик Московского антикоррупционного комитета Станислав Веселов.

Груз нашли и вернули владельцу. По некоторой информации, его и не теряли вовсе, а уронили рядом с представителями завода. По расчетам, золото уже должно быть в Лондоне. Но, как говорится, ложечки нашлись, а осадок остался.