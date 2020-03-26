СМИ: певец Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке

Российский певец и композитор Игорь Николаев самостоятельно обратился в ГКБ №40 в поселке Коммунарка, сообщает РИА Новости.

Как уточняется, Николаев сдал анализы на коронавирус COVID-19. О результатах пока ничего не известно.

Ранее Игорь Николаев сообщал, что находится на карантине.