Пандемия COVID-19: 526 006 зараженных, 23 721 умерших

В Италии — до сих пор самая сложная ситуация в Европе. Темпы роста заражения впервые за четыре дня снова увеличились. Заболели 6153 человека, умерли 662.

Во всем мире инфицированы уже полмиллиона человек, а погибших — более 22 тысяч, сообщает телеканал "Россия 24".

Сильный скачок заболевания в США, там коронавирусом заразились свыше 70 тысяч, а число умерших превысило отметку в 1000 человек. В Нью-Йорке 10 дней назад были зафиксированы чуть более 900 случаев, сейчас — свыше 36 тысяч.

Во Франции за соблюдением карантинных мер следят десятки тысяч полицейских. Любителям пробежек теперь нельзя отдаляться от дома более чем на километр. В Германии граждан обязали соблюдать дистанцию в полтора метра при прогулке. В Иране запретили междугороднее сообщение. Там за сутки зафиксировали новый всплеск заражения коронавирусом COVID-19.