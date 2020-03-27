Пожар с 7 погибшими в Екатеринбурге: следствие не исключает версии поджога

Стали известны подробности пожара в Екатеринбурге, где в результате возгорания деревянного барака погибли 7 человек. Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в местную городскую больницу номер 40, где врачи борются за ее жизнь.

"На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа отдела полиции номер три УМВД столицы Среднего Урала, — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Сыщики уголовного розыска совместно с нашими коллегами из МЧС и регионального Следственного Комитета отрабатывают различные версии случившегося, в том числе связанную с поджогом. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Участковые уполномоченные опрашивают граждан, проживающих в близлежащих жилых домах с целью установления возможных свидетелей и очевидцев".