Российские политики прокомментировали критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Политические деятели России прокомментировали публикацию издания La Stampa относительно помощи Италии в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Ранее в газете появилась статья, в которой отмечалось, что 80 процентов техники, поставленной РФ в помощь Италии, "бесполезно" при лечении коронавируса. По мнению издания, таким образом Москва стремится "удовлетворить политические амбиции".

Сенатор Владимир Джабаров назвал поведение редакции газеты La Stampa неподобающим, отметив, что проще всего – критиковать, сидя в теплых редакционных помещениях. Джабаров подчеркнул, что вирусологи из России делают свою работу, а на такие подлые статьи "мы даже реагировать не будем". Когда завершится борьба с коронавирусом, помощь российской стороны оценит народ Италии.

Сенатор добавил, что помощь в борьбе с пандемией не имеет никакого отношения к санкциям и не подразумевает ответных шагов от итальянских властей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также оценила статью, опубликованную в газете: "Мое мнение простое: почему комментировали им неназванные источники?"

На резонансную публикацию отреагировал и сенатор Алексей Пушков, выразив мнение, что она "инспирирована противниками России". Пушков отметил, что и руководство Италии, и все итальянцы благодарят Москву. И только La Stampa – против. Политик подчеркнул, что вряд ли данная публикация как-то сможет повлиять на общественное мнение в самой стране.

Глава региона Ломбардия Аттилио Фонтана также прокомментировал статью La Stampa, назвав ее частью политической полемики. Он добавил, что старается в этом не участвовать, и процитировал строки из "Божественной комедии" Данте Алигьери: "Они не стоят слов: взгляни – и мимо". Фонтана при этом поблагодарил Россию за поддержку и оказанную помощь.

После переговоров с премьер-министром Джузеппе Конте президент России Владимир Путин направил военных РФ в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19. Прибывшие силы оснащены мобильными комплексами дезинфекции и лабораториями для определения возбудителя инфекции, сообщает РИА Новости.

По последним данным, Ломбардия опережает остальные регионы Италии по числу инфицированных и летальных исходов. В области не хватает аппаратуры и мест в больницах. Экстренно строятся полевые госпитали, выставочные центры и другие непрофильные учреждения переоборудуются в стационары для приема больных коронавирусом.