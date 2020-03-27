Заместитель мэра рассказала о текущей ситуации с коронавирусом в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова дала интервью в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве, отметив, что статистика меняется каждый день.

Как уточнила заместитель мэра, на сегодняшний день в Москве — 546 заболевших. Это те лица, у кого есть лабораторно подтвержденный диагноз коронавирус. 15 из них уже выздоровели и закончили лечение. Два человека скончались. Это пожилые люди, у которых было много хронических заболеваний.

Большинство заболевших — около 400 человек — лечатся в стационаре, 20 человек находятся в так называемых медицинских обсерваторах. Это те лица, у кого болезнь протекает в очень легкой форме. Около 100 пациентов уже лечатся на дому.

Анастасия Ракова рассказала, что с 1 марта на территорию Москвы вернулись более 100 тысяч москвичей, посещавших Европу. А всего с 1 марта более 700 тысяч человек вернулись в Россию в основном через Московский транспортный узел. Поэтому первый инфекционный удар максимально приняла Москва.

Первый указ мэра о введении режима повышенной готовности был принят перед длинными мартовскими праздниками, чтобы заранее предупредить россиян, что лучше не ездить в Европу. При этом было четко сказано: если вы возвращаетесь из Европы, из стран, где в тот момент уже бушевал коронавирус COVID-19, вам придется находиться в режиме самоизоляции не менее двух недель, а ваши дети не смогут посещать образовательные учреждения.

"На прошлой неделе у нас было всего 100 случаев заболевших, и более 6 тысяч людей, контактировавших с ними, были посажены в принудительный карантин", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.