Киргизия получит от МВФ $120,9 млн на борьбу с коронавирусом

5 марта глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о том, что организация готова выделить $50 млрд на помощь странам с низким доходом и формирующимся рынком, для борьбы с коронавирусом. Как писали ранее Вести.ру, Георгиева допустила, что часть траншей может быть перечислена даже на беспроцентной основе.

Первым получателем такого пакета помощи станет Киргизия. В фонде сочли, что эпидемия коронавируса понизила прогноз для этой страны и создала дефицит платежного баланса в $400 млн. Как следует из сообщения МВФ, Бишкек на борьбу с эпидемией получит $120,9 млн. Из них $80,6 млн пойдут, как кредит по программе быстрых финансовых инструментов, и еще $40,3 млн по другой ускоренной кредитной линии.

"Кредитная поддержка МВФ позволяет создать механизм поддержки, увеличить буферные механизмы и укрепить уверенность в экономики Киргизии", — отметили в МВФ.



Как ранее сообщала глава МВФ Кристалина Георгиева, сейчас на помощь фонда претендуют больше 20 стран. Однако, как выяснилось, даже в условиях глобальной пандемии есть место исключительно политическим соображениям. Как писали ранее Вести.ру, Венесуэле было отказано даже в рассмотрении заявки. В МВФ это объяснили тем, что просить о подобной помощи может только государство с признанным мировым сообществом руководством. А что касается лидера Боливарианской республики, Николаса Мадуро, “нет ясности касательно признания”, отметили в фонде.