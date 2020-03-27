Евросоюз направит на борьбу с коронавирусом 140 млн евро

17 проектов, связанных с борьбой с эпидемией коронавируса, в том числе и разработчики вакцины от COVID-19 получат от Евросоюза финансовую поддержку в размере 140 млн евро.

Лидеры евросоюза, обсудившие критическую ситуацию, не нарушая режим самоизоляции, пришли к выводу о необходимости увеличения поддержки европейских исследовательских групп и компаний. При этом участники конференции подчеркнули, что глобальная пандемия — не время для секретов.

“Необходимо как внутри ЕС, так и во всем мире обмениваться научной информацией и сотрудничать по проблеме разработки вакцины в кратчайшие сроки и сделать ее доступной для всех, кто в ней нуждается, без каких-либо географических барьеров”, — говорится в заявлении Европейского совета, принятого в ходе видеоконференции 26 марта.

Работать страны ЕС будут с партнерами по G7 и G20. Финансирование на проекты предоставит в том числе Европейский инвестиционный банк.

Кроме того, Еврогруппа должна в течение 2 недель представить Совету ЕС свои предложения по социальным и экономическим последствиям пандемии коронавируса. Они должны учитывать “беспрецедентный характер шока”, отмечается в заявлении.