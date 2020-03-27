Мировые нефтехранилища заполнятся до отказа

Мировые хранилища нефти скоро будут переполнены, — такое мнение высказал глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Это связано со срывом сделки ОПЕК+, а также резкому сокращению потребления энергоносителей из-за вспышки коронавируса.

При этом Бироль отметил, то восстановление спроса не будет легким и быстрым и призвал основных игроков рынка занять более ответственную позицию.

Мировой спрос на нефть из-за коронавируса может упасть на 20 миллионов баррелей в день, что составляет около 20%, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

"Сегодня три миллиарда людей не могут передвигаться. В результате это может дойти до 20 миллионов баррелей в день", — приводит его слова агентство ПРАЙМ.

По словам главы МЭА, ежедневный спрос составляет около 100 миллионов баррелей, 60% которых уходят на топливо для транспорта. Из-за ограничения авиаперелетов и карантинного режима во многих странах в свете коронавируса спрос падает.

Кроме того, Фатих Бироль также отметил, что многие предприятия, занимающиеся производством сжиженного природного газа могут прекратить работу. Контракты крупнейших экспортеров СПГ привязаны к ценам на нефть, и они сильно пострадают.

"Многие страны, экспортирующие СПГ, такие как Австралия и Катар, чьи контракты завязаны на цены на нефть, серьезно пострадают. Я бы ожидал, что американский сектор СПГ тоже пострадает от этого. Мы вполне можем увидеть множественные закрытия по всему миру", — сказал он.

Бироль не исключил, что снижение цен подтолкнет многие страны к переходу с угля на газ.