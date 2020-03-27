Заммэра Анастасия Ракова рассказала, как Москва подготовилась к борьбе с коронавирусом

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова дала интервью в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" и рассказала, как Москва подготовилась к борьбе с коронавирусом.

Заммэра выразила надежду, что ситуация в России будет благоприятной и не будет развиваться так же негативно, как в Европе. Ракова отметила, что в любом случае Москва готовится ко всем самым худшим вариантам.

Выбрано три базовых направления. Первое – лабораторные исследования. Увеличено количество людей, которые подлежат тестированию на коронавирус. Это первый шаг к тому, чтобы вирус перестал распространяться. На прошлой неделе право проводить исследования имели только федеральные лаборатории. Теперь лабораториям субъектов также дали это право. На сегодняшний день запущено девять лабораторий. В сутки проводится порядка 4 тысяч исследований на коронавирус только в лабораториях Москвы. В течение ближайшей недели количество проводимых исследований будет увеличено до 13 тысяч ежесуточно. Всем людям старше 65 лет и хроническим больным, имеющим симптомы ОРВИ, необходимо обязательно пройти тест на коронавирус. Врачи скорой помощи, выезжающие на вызовы, в 70 процентах случаев берут у больных анализы на коронавирусную инфекцию.

Все уже знают, что самое тяжелое осложнение коронавируса — пневмония. Поэтому все попадающие в больницу с пневмонией в первые часы нахождения там сдают тест на коронавирус. С завтрашнего дня врачи будут брать анализ на коронавирус у родственников тех людей, которые доставляются в больницу с подозрением на пневмонию.

Второе направление – это койки. В отличие от Европы, Россия выиграла время, чтобы развернуть новые коечные мощности исключительно под лечение коронавирусной инфекции. "За последние три недели был запущен ряд новых больниц для лечения этого заболевания. С завтрашнего дня переходит на прием больных с коронавирусом многопрофильная больница №15, в которой 1300 коек. Мы готовим дополнительные резервные мощности, которые можем развернуть в любой момент", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Расходы на эти направления сегодня являются приоритетными.

На сегодняшний день введены два новых стандарта на коронавирусную инфекцию в виде медицинских тарифов. За каждого больного с коронавирусом COVID-19 из фонда ОМС больница будет получать финансы в необходимом объеме. 200 тысяч рублей — на взрослого и 205 тысяч – на ребенка. Этих средств достаточно для обеспечения повышенной заработной платы персоналу. Сюда также включены необходимое медикаментозное лечение, исследования и средства защиты.

К эпидемии коронавируса подготовка в России началась еще в январе. Ракова отметила, что подготовлены все необходимые средства защиты в первую очередь для тех врачей, которые работают непосредственно с больными, зараженными коронавирусной инфекцией. Есть специальные костюмы, очки, респираторы и другие необходимые средства защиты.

В первую очередь средствами защиты обеспечивается медицинский персонал, также ими обеспечивают различные категории людей, которые могут сталкиваться с больными с коронавирусом. Это таксисты, продавцы, полицейские, социальные работники. На сегодняшний день в Москве достаточно средств индивидуальной защиты.

Теперь больным с коронавирусом COVID-19 можно лечиться на дому. При этом очень важно оценить состояние больного. Принимать решения о состоянии больных будут врачи скорой помощи. В случае, если решено оставить человека дома, врачи поликлиники будут контролировать ситуацию. У больного будут регулярно браться анализы. Также у врачей будет возможность по видеосвязи связаться с пациентом, обсудить его состояние, дать рекомендации по лечению или принять решение о его госпитализации. На домашнем лечении будут оставаться только те люди, которые подпишут согласие, что они знают о своем диагнозе и обязуются оставаться дома. Необходимо отметить, что пока врачи скорой помощи не сфотографируют человека и не внесут его в единую базу видеонаблюдения, дома он оставаться не может. После внесения в базу человек находится под видеонаблюдением на всех городских камерах 24 часа в сутки. Первая попытка выйти из дома закончится неудачей.