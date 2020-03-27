Власти Москвы: чтобы пенсионеры соблюдали карантин, им заблокировали социальные карты

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова дала интервью в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" и напомнила, что от коронавируса чаще страдают люди пожилого возраста.

В Москве сейчас более 3 миллионов пенсионеров. Людей старше 65 лет – 1 миллион 800 человек. Власти города выразили надежду, что они будут соблюдать режим самоизоляции, находиться дома, в лучшем случае – на даче, не будут посещать никакие публичные места, не будут ходить по гостям, минимизируют контакты со своими внуками.

Отмечается, что дети болеют коронавирусом COVID-19 очень редко, в основном болеют люди старшего возраста. Но дети являются переносчиками инфекции, сами об этом не догадываясь.

"Мы надеемся, что они будут соблюдать этот режим", — отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Чтобы исключить возможность бесплатного передвижения пенсионеров по Москве, им заблокировали социальные карты. После чего утром 26 марта порядка 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным картам. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

Также было принято решение об оказании пожилым людям разовой материальной помощи в размере 4 тысяч рублей. При этом 2 тысячи уже были переведены пенсионерам на банковские карты. А оставшиеся 2 тысячи будут выплачены, позднее – когда будет понятно, что люди систематически не нарушали карантин.