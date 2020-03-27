Минфин разрешил госзакупки без конкурса на нерабочей неделе

Руководство страны особо подчеркивает, что предстоящая неделя выходных предназначена не для прогулок и развлечений в общественных местах, а для самоизоляции. Но не все будут отдыхать в эти дни, пусть даже и дома.

Указ президента не распространяется на жизнеобеспечивающие организации. Транспорт, органы власти, медицинские организации продолжат работу. Минфин разрешил им проводить на нерабочей неделе госзакупки без конкурса. В сообщении ведомства отмечается, что речь идет о любых товарах, работах и услугах, необходимых в период долгих выходных.

“Сейчас в 44-ФЗ установлены требования к осуществлению отдельных действий при закупках исключительно в рабочие дни. При этом, Президентом определены организации, на которых не распространяется действие Указа. Если им требуется срочная закупка любых товаров, работ, услуг, необходимых в период нерабочих дней, – такие организации вправе осуществить закупку без проведения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании 44-ФЗ вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы”, — сообщается на сайте министерства.