Российские банки отменяют комиссию за переводы

Соблюдать дистанцию россиянам готовы помочь и кредитные организации. Как сообщает РИА Новости, отечественные банки начинают повышать порог бесплатных переводов для клиентов-физлиц в Системе быстрых платежей. Некоторые вообще решили обнулить тарифы — сообщает агентство.

К этому кредиторов подтолкнули сразу несколько решений Центробанка. Во-первых, с 1 апреля на 2 года банкам продлили бесплатное пользование системой быстрых платежей в отношении переводов физлиц. Плюс — с 1 мая банки обязывают прекратить взимать комиссию за переводы, сумма которых не превышает 100 тысяч рублей. За транши сверх лимита им разрешено брать полпроцента от суммы, но не больше 1500 рублей.

Некоторые организации сообщили, что нулевые тарифы на переводы для тех, “кому до 100” были отменены еще до отмашки сверху. Такой ответ РИА Новости получили в Промсвязьбанке, Московском кредитном банке. Газпромбанк продлил нулевой тариф на переводы до 31 декабря 2020 г. А в ВТБ, “Открытии” и “Тинькофф”, также являющихся участниками СБП, вообще комиссия не взималась с момента запуска системы.

Реагируя на директивы ЦБ на снижение пошли в “Абсолют банке”. К соответствующему решению пришли и в “Русском стандарте” и еще ряде организаций.