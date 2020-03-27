Здравомыслие в вопросах санкций: депутат Госдумы похвалил немецкого коллегу

Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что его немецкий коллега Робби Шлунд, предлагающий снять санкции с России, обнаруживает здравый подход.

Ранее сообщалось, что депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" назвал антироссийские санкции "абсурдными" и призвал немедленно их отменить, напоминает РИА Новости.

Бальбек отметил, что отмена санкций – личное дело любого государства. В свете пандемии стало ясно, что евро-атлантической солидарности не существует, что каждый выступает сам за себя. И на этом фоне предложение немецкого депутата выглядит здравым. Мир всегда объединяется против общей большой угрозы, и Шлунд в этом случае призывает к тому, чему "учит история".

О том, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 необходимо отменить санкции, ранее заявлял генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он написал послание лидерам стран "двадцатки", собравшимся 26 марта на виртуальный саммит.