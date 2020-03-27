Депрессия началась. Скачок безработицы в США превысил 1000%

Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%. Обращения подали более трех с четвертью миллионов человек, сообщило Бюро трудовой статистики.

Такого резкого роста безработицы Америка не знала с 1953 года. Отметим также, что нынешние масштабы почти в пять раз превосходят рекорды 2008 года. Тогда за пособиями обращались 700-800 человек.

3,283 миллиона американцев обратились за пособиями по безработице, сообщило в четверг Бюро трудовой статистики Министерства труда.

Недельный скачок безработицы стал беспрецедентным за 53 года доступной статистики и в 4-5 раз превысил рекорды как финансового кризиса 2008 года, так и рецессии начала 1980х. Тогда за пособиями обращались 700-800 тысяч человек неделю.

Известно, что в последние недели веб-сайты, где можно подать заявку на пособие в нескольких штатах выходили из строя, работали медленно или работали со сбоями, поскольку беспрецедентное число заявителей пытались подать документы одновременно.

Только в трех штатах данные оказались сопоставимы с прогнозами.

Список штатов с самым большим скачком заявлений за предыдущую неделю выглядит следующим образом: Пенсильвания, Огайо и Нью-Джерси.

Как это скажется на безработице?

Экономист ФРБ Сэнт-Луиса Мигель Фариа-и-Кастро опубликовал в своем блоге сообщение, в котором рассказала, почему безработица достигнет 30%. Он отметил, что около 67 миллионов человек работают на рабочих местах с высоким риском увольнений, включая продажи, производство и пищевую промышленность. Кроме того, 27 миллионов человек работают в компаниях, которые требуют тесного физического контакта, таких как парикмахеры и обслуживающий персонал ресторанов.

Учитывая совпадение между этими двумя группами, Фариа-и-Кастро усреднил их и пришел к выводу, что 47 миллионов человек могут потерять работу. Если сложить текущие 5,7 миллиона безработных и разделить на 165 миллионов человек рабочей силы, то получится 32%.

Конечно, эта методика не совсем корректна. Около 10 миллионов человек заняты в сфере образования и здравоохранения, и они с меньшей вероятностью будут уволены, их услуги необходимы. Таким образом, пик безработицы сразу снижается до 10,5%. Кроме того, сценарий 32% не предполагает никаких финансовых стимулов для помощи малому бизнесу, но Конгресс только что принял такой план. А это означает, что работодатели могут просто отправить рабочих домой с оплатой, а не увольнять их.