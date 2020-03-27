Врачи сообщили о состоянии зараженных коронавирусом в Хабаровском крае и Приморье

Семь жителей Хабаровского края и Приморья, зараженные коронавирусом COVID-19, чувствуют себя удовлетворительно. Как сообщают министерства здравоохранения этих регионов, пациенты переносят заболевание в легкой форме. У многих кашель уже прошел, температура вернулась к норме.

Полностью выздоровели в России, по последним данным оперативного штаба, 38 заболевших. Заразились за последние сутки 182 человека, их общее число достигло 840, сообщает телеканал "Россия 24". Умерли на территории нашей страны двое. Еще один россиянин скончался на Кубе. Как сообщает минздрав этой страны, он был госпитализирован с коронавирусом СЩ.