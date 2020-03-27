В Краснодарском крае вводятся новые меры для борьбы с коронавирусом

Серьезные меры в борьбе с коронавирусом COVID-19 принимают в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев постановил закрыть гостиницы и санатории с завтрашнего дня и до 5 апреля. Кондратьев также отметил, что может быть приостановлена и работа тех предприятий, где появится хоть один заболевший коронавирусом.

В сфере пассажирских перевозок ограничения касаются не только авиа- и железнодорожного сообщения, но и работы транспорта внутри населенных пунктов и между ними.

Все заведения общественного питания переводятся на выполнение заказов только на вынос, а торгово-развлекательные центры с 28 марта по 5 апреля закрываются, передает телеканал "Россия 24".