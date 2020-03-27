Карантин, режим ЧС, безработица: с чем столкнулся мир, борясь с коронавирусом

Соединенные Штаты Америки обогнали Китай по количеству заразившихся коронавирусом. Только в Нью-Йорке насчитывается более 30 тысяч заболевших. Обстановка осложняется и высоким уровнем безработицы, подскочившим на фоне введения карантина. Другие страны тоже вводят строжайшие меры по борьбе с коронавирусом. К примеру, в Аргентине у нарушителей карантина отбирают автомобили.

Явно не к такому превосходству над Китаем стремились США. Но, по факту, теперь именно Соединенные Штаты стали лидерами по количеству заразившихся коронавирусом COVID-19. Число заболевших перевалило за 82 тысячи человек. Американский президент объяснил это тем, что в США отлично работает система тестирования.

"Спасибо большое всем американцам за то, что продолжаете держать социальную дистанцию. Это сложно, но вы все можете это делать. Оставайтесь дома. Пожалуйста, расслабьтесь и оставайтесь дома. Мы сделали рекордное количество тестов, именно по этой причине США сейчас занимает первое место по количеству выявленных случаев. Все дело — в масштабном тестировании", — говорит президент США Дональд Трамп.

Но это не единственная проблема Вашингтона. Уже более 3 миллионов американцев подали заявки на получение пособий по безработице, побив рекорд 1982 года почти в четыре раза. Большинство из них — те, кто получал почасовую оплату труда, в том числе в ресторанах и магазинах, которые сейчас закрыты из-за карантина.

Возможным ростом безработицы обеспокоены и в Бразилии, где часть регионов также ввела карантин. Тем, кто остался без заработка, волонтеры разносят еду.

"После того, как власти сказали моим девочкам не ходить на работу и сидеть дома, платить им перестали. О чем они думают? Я в ужасе. Ведь нам нужно покупать еду, вещи, на что-то жить, а у нас – ни денег, ни работы", — рассказывает жительница Рио-де-Жанейро Мари Хосе Алвес.

В соседней Аргентине куда больше обеспокоены соблюдением карантина. Количество заразившихся там не превышает и 600 человек, но чиновники, глядя на опыт других стран, понимают: чтобы сдержать пандемию, гражданам необходимо оставаться дома. У нарушителей режима уже изъяли около тысячи автомобилей, на 6 тысяч человек завели уголовные дела.

В Перу, где за 10 дней карантин нарушило 18 тысяч человек, президент страны Мартин Вискарра распорядился продлить режим чрезвычайной ситуации. Туристов в срочном порядке отправляют по домам.

"Самолеты, которые прибывают сейчас в аэропорт Куско, людей не привозят. Они прилетают исключительно для того, чтобы забрать туристов и отвезти их на родину", — комментирует ситуацию глава Национальной службы гражданской обороны Перу Сесар Чонате.

Добрался коронавирус и до Венесуэлы, где минувшей ночью зафиксировали первый случай смерти из-за коронавируса. Жертвой пандемии стал 47-летний мужчина из штата Арагуа.