Макрон: введение пограничного контроля поставит под угрозу существование Евросоюза

26 марта в формате видеоконференции прошел саммит Евросоюза. Главы стран-участниц обсудили ситуацию с пандемией и меры борьбы с ней в Европейском союзе. В частности, введение временного внутреннего пограничного контроля.

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, это решение ставит под угрозу принцип свободного передвижения европейских граждан и существование Евросоюза в целом, передает телеканал "Россия 24".

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока не видит оснований для смягчения мер по противодействию распространения коронавируса COVID-19. По ее словам, темпы заражения пока не уменьшаются. Политик попросила население набраться терпения.