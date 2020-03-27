20 тысяч сотрудников Sony будут работать из дома

Японская корпорация Sony отправляет на удаленку 20 тысяч сотрудников. Как сообщает агентство РИА Новости, работать из дома те, кто занят в сферах производства телевизоров и полупроводников, будут до конца апреля.

Компания позаботилась и о новых сотрудниках, которые должны были приступить к выполнению своих обязанностей 1 апреля, когда начинается финансовый год. Они также останутся дома, и будут знакомиться с работой и обучаться удаленно, через интернет. Правда, придется новобранцам обойтись без церемонии поступления в компанию, проводящейся в Токио, в главном офисе. Из-за эпидемии коронавируса ее отменили.

Sony — одна из немногих японских компаний, откликнувшаяся на призывы правительства и местных администраций о переводе сотрудников в удаленный режим работы. Широкого распространения эта практика пока не получила. При том, что в Японии уже выявлено 1402 случая заражения внутри страны. Кроме того, 712 инфицированных были зарегистрированы на лайнере Diamond Princess, стоявшем у берегов Японии на карантине.