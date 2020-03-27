27 марта 202007:56

Военные врачи из РФ определили фронт работ по борьбе с коронавирусом в Бергамо

Военные врачи из РФ определили фронт работ по борьбе с коронавирусом в Бергамо

Военные специалисты из России вместе с итальянскими коллегами осмотрели в Бергамо четыре пансионата, в которых разместили престарелых жителей. Требовалось понять, какие меры против распространения коронавируса COVID-19 надо принять.

Также особое внимание уделили состоянию здоровья пожилых постояльцев — необходимо снизить риск заражения среди этих людей, для которых инфекция особенно опасна.

Подполковник медицинской службы Александр Юманов прокомментировал ситуацию, отметив, что российские специалисты провели эпидемиологическое обследование пансионата для престарелых людей города Бергамо. Был определен фронт работ. Начиная с завтрашнего дня, будут проводиться мероприятия по противоэпидемической защите данного учреждения.

 

Всего Министерство обороны РФ перебросило в Италию восемь бригад медиков, вирусологов и других специалистов. В их распоряжении — оборудование для диагностики и дезинфекции, лаборатория войск химической, биологической и радиационной защиты.

О помощи Италии договорились Владимир Путин и премьер-министр страны Джузеппе Конте в телефонной беседе в конце прошлой недели, напоминает телеканал "Россия 24".

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