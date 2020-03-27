Минтруд: нерабочие дни не служат основанием для снижения зарплат

Российский Минтруд разъяснил порядок оплаты труда в нерабочие дни, введенные в стране по поручению президента из-за эпидемии коронавируса COVID-19. На сайте ведомства отмечается, что наличие нерабочих дней в марте и апреле – не основание для сокращения зарплаты.

Нерабочие дни должны быть с сохранением зарплаты, указывает министерство в своих рекомендациях. Зарплата должна быть обычной, а не повышенной, так как предстоящие "каникулы" – не выходные и не праздничные дни.

Период нерабочих дней не включается в число дней отпуска. Поэтому если работник находится в отпуске, то эти дни в него не включаются.

Режим нерабочей недели не распространяется на структуры жизнеобеспечения, магазины, банки, транспорт и аптеки.