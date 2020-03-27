Рейтинговый обвал: агентства исправляются за 2008 год

Рейтинговый обвал. Агентства снижают оценку надежности заёмщиков рекордными темпами за всю историю. Буквально накануне Standard & Poor’s понизило рейтинг автогиганта Ford до мусорного.

А за текущий квартал уже провело 565 понижений. В лидерах сектор энергетики, что неудивительно в условиях обвала цен на нефть, следом идет автопром и аэрокосмическая промышленность.

Moody's работает немного медленнее — 342 понижения — но это все же максимум с 2016 года, а Fitch — 192 — также рекорд, но с 2012-го.

Напомню, рейтинговые агентства подверглись критике после кризиса 2008 года. Их обвиняли в медлительности и невнимательности. В ответ они пообещали исправиться и рубить рейтинги, что называется, сплеча, если для этого появится повод.

Похоже, они свое слово решили сдержать