Стоимость канадской нефти стала ниже стоимости ее доставки

Канадская тяжелая нефть стала настолько дешевой, что стоимость ее доставки на нефтеперерабатывающие заводы превышает стоимость самой нефти, пишет Bloomberg.

Цены на западноканадскую нефть Western Canadian Select (WCS) в Альберте упали в четверг на $2,84 до рекордно низкого уровня в $6,45 за баррель, свидетельствуют данные Bloomberg с 2008 года. Синтетическая нефть, полученная из битума, также резко подешевела: цена упала на $9,94 до рекордно низкого уровня в $10,85 за баррель.

Канадская тяжелая нефть в настоящее время стоит меньше, чем цена, уплаченная компанией с долгосрочными контрактами на ее транспортировку по трубопроводной системе Enbridge в США.

Цены на нефть рухнули после провала переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи и начала ценовой войны за долю на нефтяном рынке.

Некоторые из крупнейших компаний, занимающихся разработкой нефтеносных песков в Канаде, такие как Suncor Energy Inc. и Athabasca Oil Corp., были вынуждены реагировать на падение цен, ограничивая или прекращая операции. При столь низком уровне цен на нефть ожидается дальнейшая остановка операций, предупреждает Tudor Pickering Holt & Co.