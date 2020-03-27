  • USD
    78.7223
  • EUR
    85.9648
  • IMOEX
    2416.53
  • RTSI
    969.35
  • DJA
    7412.43
  • NASDAQ
    7797.54
  • BRENT
    25.29
  • ГАЗПРОМ
    175.71
  • Газпрнефть
    290
  • Роснефть
    302
  • АЛРОСА
    58.54
  • Сбербанк
    183.21

Тема:

Нефть и газ 1 час назад

27 марта 202014:54

Стоимость канадской нефти стала ниже стоимости ее доставки

Global Look Press

Канадская тяжелая нефть стала настолько дешевой, что стоимость ее доставки на нефтеперерабатывающие заводы превышает стоимость самой нефти, пишет Bloomberg.

Цены на западноканадскую нефть Western Canadian Select (WCS) в Альберте упали в четверг на $2,84 до рекордно низкого уровня в $6,45 за баррель, свидетельствуют данные Bloomberg с 2008 года. Синтетическая нефть, полученная из битума, также резко подешевела: цена упала на $9,94 до рекордно низкого уровня в $10,85 за баррель.

Канадская тяжелая нефть в настоящее время стоит меньше, чем цена, уплаченная компанией с долгосрочными контрактами на ее транспортировку по трубопроводной системе Enbridge в США.

Цены на нефть рухнули после провала переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи и начала ценовой войны за долю на нефтяном рынке.

Некоторые из крупнейших компаний, занимающихся разработкой нефтеносных песков в Канаде, такие как Suncor Energy Inc. и Athabasca Oil Corp., были вынуждены реагировать на падение цен, ограничивая или прекращая операции. При столь низком уровне цен на нефть ожидается дальнейшая остановка операций, предупреждает Tudor Pickering Holt & Co.

Ранее по теме

Сейчас

15:51

Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

15:28

Следком продолжит работать

14:38

Песков разъяснил особенности следующей недели

14:20

У Бориса Джонсона и Тилля Линдеманна нашли COVID-19

14:17

Сроки ЕГЭ и ОГЭ перенесены, решения по каникулам пока нет

13:40

Песков ответил на вопросы о коронавирусе и Путине

12:52

Бомба, машина, переписка с ИГ: ФСБ сообщила о предотвращенном теракте

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин поручил приступить к проекту "Сила Сибири-2" в направлении Китая

Путин поручил приступить к проекту "Сила Сибири-2" в направлении Китая

1 час назад
Песков разъяснил особенности следующей недели

Песков разъяснил особенности следующей недели

56 минут назад
Мишустин обратился к россиянам

Мишустин обратился к россиянам

3 часа назад
У Бориса Джонсона и Тилля Линдеманна нашли COVID-19

У Бориса Джонсона и Тилля Линдеманна нашли COVID-19

1 час назад

Трансляции

16:10

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Песков был на дне рождения Крутой, куда приходил заболевший Лещенко

Песков был на дне рождения Крутой, куда приходил заболевший Лещенко

1 час назад
Оперштаб скорректировал данные по скончавшимся и заболевшим коронавирусом в России

Оперштаб скорректировал данные по скончавшимся и заболевшим коронавирусом в России

4 часа назад
Сроки ЕГЭ и ОГЭ перенесены, решения по каникулам пока нет

Сроки ЕГЭ и ОГЭ перенесены, решения по каникулам пока нет

1 час назад
Песков ответил на вопросы о коронавирусе и Путине

Песков ответил на вопросы о коронавирусе и Путине

2 часа назад
Мужчина заразил кошку коронавирусом

Мужчина заразил кошку коронавирусом

1 час назад
Появилось видео задержания боевика в Краснодаре

Появилось видео задержания боевика в Краснодаре

2 часа назад
COVID-19 в России: новая тест-система и прогноз главного эпидемиолога

COVID-19 в России: новая тест-система и прогноз главного эпидемиолога

2 часа назад
Кремль уточнил, о чем говорили лидеры G20

Кремль уточнил, о чем говорили лидеры G20

1 час назад
Памфилова не считает возможным голосование по Конституции в ЕДГ

Памфилова не считает возможным голосование по Конституции в ЕДГ

3 часа назад
Доктор Мясников объяснил, почему пожилые люди чаще умирают от COVID-19

Доктор Мясников объяснил, почему пожилые люди чаще умирают от COVID-19

2 часа назад
Кино по выходным: в погоне за счастьем

Кино по выходным: в погоне за счастьем

5 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

25.03.2020 17:30
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

25.03.2020 16:05
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Палки, приседания, отжимания: как полиция защищает карантин в Индии

Палки, приседания, отжимания: как полиция защищает карантин в Индии

38 минут назад
Умер Виталий Костомаров

Умер Виталий Костомаров

1 час назад
Чемпионат мира по легкой атлетике могут перенести с 2021 на 2022 год

Чемпионат мира по легкой атлетике могут перенести с 2021 на 2022 год

1 час назад
Лукашенко приедет на Парад Победы в Москве

Лукашенко приедет на Парад Победы в Москве

1 час назад
Ксения Георгиади в Греции не умирала, но стала жертвой альфонса

Ксения Георгиади в Греции не умирала, но стала жертвой альфонса

1 час назад
ММА. Йоанна Енджейчик показала последствия своих травм

ММА. Йоанна Енджейчик показала последствия своих травм

1 час назад
Российские автозаводы остановятся на неделю

Российские автозаводы остановятся на неделю

1 час назад
Сахалинец, попавший на коронавирусный карантин, устроил дебош из-за разлучения с супругой

Сахалинец, попавший на коронавирусный карантин, устроил дебош из-за разлучения с супругой

1 час назад
Кремль прокомментировал ситуацию с коронавирусными "утками"

Кремль прокомментировал ситуацию с коронавирусными "утками"

1 час назад
Военные обещают достроить 16 новых медцентров до середины мая

Военные обещают достроить 16 новых медцентров до середины мая

1 час назад
В небе над Серпуховом вычертили надпись "Оставайтесь дома!"

В небе над Серпуховом вычертили надпись "Оставайтесь дома!"

1 час назад
Коронавирус убьёт 40 миллионов человек, если его не остановить

Коронавирус убьёт 40 миллионов человек, если его не остановить

2 часа назад
РУСАДА откажется от тестирования спортсменов на неделю

РУСАДА откажется от тестирования спортсменов на неделю

2 часа назад
Роспотребнадзор попросил ускориться с электронным контролем за гражданами

Роспотребнадзор попросил ускориться с электронным контролем за гражданами

2 часа назад
Лукашенко поведал о борьбе с инфекцией "без шума и пыли" и "печальном опыте Москвы"

Лукашенко поведал о борьбе с инфекцией "без шума и пыли" и "печальном опыте Москвы"

2 часа назад
Ждем результата теста: Юлия Проскурякова попросила не дергать Игоря Николаева

Ждем результата теста: Юлия Проскурякова попросила не дергать Игоря Николаева

2 часа назад
УАЗ превратил "головастика" в самосвал

УАЗ превратил "головастика" в самосвал

2 часа назад
Россия выступает за сокращение нефтедобычи всеми странами

Россия выступает за сокращение нефтедобычи всеми странами

2 часа назад
Внук Инны Макаровой не сможет быть на ее похоронах из-за строгого карантина

Внук Инны Макаровой не сможет быть на ее похоронах из-за строгого карантина

2 часа назад
Не она: "рентгеновское излучение тёмной материи" имеет другой источник

Не она: "рентгеновское излучение тёмной материи" имеет другой источник

3 часа назад
Собянин призвал эффективно воспользоваться выходными

Собянин призвал эффективно воспользоваться выходными

3 часа назад
На американском авианосце коронавирусом заразились 25 моряков

На американском авианосце коронавирусом заразились 25 моряков

3 часа назад
Погода выходных: похолодает только на севере

Погода выходных: похолодает только на севере

3 часа назад
ФАС контролирует поставки противовирусных изделий и лекарств

ФАС контролирует поставки противовирусных изделий и лекарств

3 часа назад
Вести.net: Huawei представил новую линейку флагманских смартфонов

Вести.net: Huawei представил новую линейку флагманских смартфонов

3 часа назад
Цены на бензин резко упали, но не в России

Цены на бензин резко упали, но не в России

4 часа назад
Переход к обязательности российского ПО предложили сделать единовременным

Переход к обязательности российского ПО предложили сделать единовременным

4 часа назад
ФАС исключила дефицит и накажет за спекуляции с гречкой

ФАС исключила дефицит и накажет за спекуляции с гречкой

4 часа назад
Вести.net: Mail.Ru Group выделит 1 млрд рублей на помощь бизнесу

Вести.net: Mail.Ru Group выделит 1 млрд рублей на помощь бизнесу

5 часов назад
Dyson наладит выпуск "принципиально нового" аппарата искусственной вентиляции легких

Dyson наладит выпуск "принципиально нового" аппарата искусственной вентиляции легких

6 часов назад
"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

7 часов назад
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать миллиона рублей

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать миллиона рублей

10 часов назад
9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

26.03.2020 13:52

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку