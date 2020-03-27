Баланс ФРС впервые превысил $5 триллионов

Баланс Федеральной резервной системы США на этой неделе впервые превысил $5 триллионов, поскольку регулятор принимает беспрецедентные меры по поддержке экономики на фоне пандемии коронавируса.

Баланс ФРС увеличился до рекордных $5,3 триллиона за неделю, завершившуюся 25 марта, по сравнению с $4,7 триллиона за предыдущую неделю.

Ожидается, что баланс ФРС продолжит расширяться. Американский центробанк пообещал покупать неограниченное количество казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, чтобы поддержать финансовый рынок в условиях пандемии.

За прошедшую неделю Федрезерв купил казначейские облигации США и облигации с ипотечным покрытием на $355 миллиардов. Он также предложил другим центральным банкам более $200 миллиардов кредитов через так называемые валютные своп-линии, чтобы они могли обеспечить долларовую ликвидность в своих юрисдикциях.

Данные в четверг также показали значительный спрос на два новых инструмента ликвидности. Кредитная линия для первичных дилеров и программа по поддержке паевых инвестиционных фондов денежного рынка добавили к портфелю ФРС $58,4 миллиарда.

Кроме того, ФРС продолжала выдавать кредиты банкам напрямую через дисконтное окно. По состоянию на среду эти заимствования выросли до $50,8 миллиарда с $28,2 миллиарда на предыдущей неделе.