Прибыль промпредприятий Китая снизилась максимальными темпами за 10 лет

Промышленные предприятия Китая в январе-феврале зафиксировали резкое снижение прибыли, поскольку вспышка коронавируса нанесла серьезный ущерб второй по величине экономике мира.

Прибыль промышленных предприятий Китая за первые два месяца 2020 года упала на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 410,7 миллиарда юаней ($58,15 миллиарда), свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР. Это наиболее резкий спад по крайней мере с 2010 года. В декабре прошлого года прибыль сократилась на 6,3%.

Данные за январь и февраль объединены, чтобы сгладить искажения, связанные длительными выходными по случаю Нового года по лунному календарю.

В период празднования Нового года по лунному календарю многие предприятия традиционно сворачивают свою деятельность или закрываются на длительный период. В этом году, однако, ситуацию усугубила вспышка вируса COVID-19, которая задержала открытие предприятий.

Ожидается, что показатели промпредприятий будут улучшаться по мере ослабления шока от последствий коронавируса и возвращения фирм к работе. Однако растущий риск глобальной рецессии будет сдерживать восстановление экономики.

Прибыль государственных промпредприятий Китая в январе-феврале снизилась на 32,9% в годовом выражении, тогда как прибыль частных промпредприятий упала на 36,6%.

Обязательства промышленных предприятий выросли на 5,3% в годовом исчислении по состоянию на конец февраля по сравнению с ростом на 5,4% на конец декабря 2019 года.