Авиасообщение России с другими странами остановлено

С 27 марта Россия перекрыла практически все внешние воздушные пути. Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами прекращено. Такое решение на фоне пандемии коронавируса принял кабинет министров.

Исключения составляют рейсы, которыми россиян возвращают на родину из-за границы по спискам, сформированным министерством иностранных дел России, а также перевозят иностранных граждан в свои государства. Кроме того, остаются полеты, связанные с грузовыми, почтовыми, санитарными и гуманитарными перевозками, сообщает "Россия 24".



По последним данным, в России коронавирусом заразились 840 человек, из них в Москве — 546. Два человека умерли. ВОЗ признала ситуацию пандемией, число заболевших по всему миру уже превысило 460 тысяч человек.