В Бийском районе второй день гремят каскады взрывов

В Бийском районе сегодня снова будут греметь каскады взрывов. Взрывы льда предотвращают подтопление четырех населенных пунктов. Ранее взрывные работы провели в Солтонском районе.

Специалисты инженерно-саперного подразделения воинской части из Алейска прибыли в Бийск в понедельник, 23 марта. В заранее пробуренные на реке Бия лунки заложили взрывчатые вещества. Работы ведут возле Ключевского переката — одного из самых проблемных мест в районе. Там в зоне риска несколько сел.

Дмитрий Фоминых, начальник отдела ГО и ЧС администрации Бийского района сообщил: "В этом месте у нас ежегодно образуется ледяной затор. Поэтому взрывы предотвращают подтопление четырех населенных пунктов. Это 400 домов и, примерно, 700 человек. Вчера проводили взрывные работы. Сегодня будет еще два взрыва площадью 6 тысяч квадратных метров".

Как информирует ГТРК "Алтай", сейчас уровень воды в Бие значительно ниже критических отметок, паводковая обстановка спокойная.