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27 марта 202009:55

ЦБ Индии экстренно снизил процентную ставку

EPA

Резервный банк Индии экстренно снизил ключевую процентную ставку, чтобы противостоять экономическим последствиям вспышки коронавируса.

Ставка прямого РЕПО была снижена на 75 базисных пунктов — с 5,15% до 4,4%. Регулятор не менял ставку с декабря после пяти снижений в 2019 году.

Центробанк сохранил "стимулирующую" позицию в отношении монетарной политики и заявил, что будет поддерживать ее "столько, сколько необходимо", чтобы оживить рост, обеспечивая при этом сохранение инфляции в пределах целевого показателя.

Ставка обратного РЕПО была снижена на 90 базисных пунктов до 4%.

С 25 марта в стране действует режим строгой изоляции. В течение 21 дня границы между всеми регионами будут закрыты. Все жители Индии обязаны оставаться дома, введен комендантский час.

В четверг власти Индии представили пакет стимулирующих мер в размере 1,7 триллиона рупий ($22,6 миллиарда) для оказания помощи миллионам бедных, пострадавших от последствий вспышки COVID-19. Министр финансов страны Нирмала Ситхараман заявила, что могут быть приняты дополнительные меры, чтобы помочь экономике выдержать режим изоляции.

Резервный банк Индии отдельно объявил о двух раундах валютных свопов для поддержки рупии, поскольку она упала до рекордно низкого уровня.

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