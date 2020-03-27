Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

В Челябинской области полицейские задержали мужчину, который принес газовый баллон, ставший причиной взрыва в пятиэтажном доме в Магнитогорске, в результате чего погибли два человека, передает ТАСС.

Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, семьям погибших регион выплатит по одному миллиону рублей. Получившим травмы — по 400 тысяч рублей. Жильцы, полностью потерявшие имущество, получат по 100 тысяч рублей, а частично потерявшие имущество — по 50 тысяч рублей.

Для ликвидации последствий и оказания необходимой помощи пострадавшим в Магнитогорске введен режим ЧС.

Глава региона пояснил, что газовый баллон, привез родственник, занимающийся ремонтом, в настоящее время он задержан.

По данному факту следователями СКР возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" УК РФ.

Ранее сообщалось, что накануне вечером на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП погибли два человека, шесть квартир на третьем и четвертом этажах были охвачены огнем.

По данным МЧС, разрушений несущих конструкций дома нет. Из дома были эвакуированы 27 человек, спасен — 31. Взрывчатых веществ в сгоревших квартирах не обнаружено.