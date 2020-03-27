Александр Кокорин близок к переходу в московский "Локомотив"

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин, который на правах аренды перешел в "Сочи", со следующего сезона может оказаться в московском "Локомотиве". 29-летний футболист подпишет с "железнодорожниками" контракт на три года.

О переговорах игрока и клуба стало известно Metaratings. Сообщается , что Кокорин за один сезон будет зарабатывать около 3 миллионов евро. Сюда входит не только зарплата, но и подъемные.

Напомним, что после окончания нынешнего сезона Кокорин станет свободным агентом. Ранее он был признан футболистом месяца в РПЛ.