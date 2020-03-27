Трамп рассказал про "хороший разговор" с Си Цзиньпином о COVID-19

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпином обсудили ситуацию с пандемией коронавируса по телефону.

На своей странице в Twitter американский лидер назвал разговор хорошим. Трамп и Си обсудили подробно коронавирус и его стремительное распространение по всей планете.

"Китай прошел через это и сильно продвинулся в понимании вируса. Мы тесно работаем вместе", — подчеркнул Трамп.



В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов к сотрудничеству с другими странами, в том числе с Соединенными Штатами, для эффективного противодействия пандемии. Об этом сообщает ТАСС со агентство Синьхуа.

"Международное сообщество сможет победить коронавирус только объединенными усилиями", — уверен Си Цзиньпин.

Распространение коронавируса началось с китайского города Ухань в декабре 2019 года. По последним данным заражены уже более 460 тысяч человек по всему миру. США вышли на первое место по подтвержденным случаям. COVID-19 заболели более 81 тысячи, умерли свыше 1170 человек.