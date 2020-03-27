Результат отрицательный: глава Бурятии сдал анализ на коронавирус

Результат анализа на коронавирус у главы Бурятии отрицательный. Тест на 2019-nCoV Алексей Цыденов прошел накануне.

В республике на сегодняшний день зарегистрировано 2 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты находятся в Республиканской инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное. Выявлено 350 контактных лиц, четыре пробы дали предварительно положительный результат, этих пациентов госпитализировали в ту же больницу.

Всего, передает ГТРК "Бурятия", в регионе зарегистрировано 62 больных с симптомами ОРВИ. Все они прибыли из стран, неблагополучных по новой инфекции. Все заболевшие были помещены в больницу, из них 37 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.



В настоящее время в стационаре Республиканской инфекционной больницы остается 41 человек, в том числе два больных коронавирусом.

Отметим, Минпромторг России централизованно закупил медицинские маски для всей страны. В Бурятию поступят 10 тысяч изделий.