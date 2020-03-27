Dyson наладит выпуск "принципиально нового" аппарата искусственной вентиляции легких

Британская Dyson, известная как производитель пылесосов, фенов, сушилок для рук и других бытовых электроприборов, взялась за создание "принципиально нового" аппарата искусственной вентиляции легких CoVent. В ситуации, когда из-за пандемии коронавируса страны по всему миру испытывают острую нехватку ИВЛ-аппаратов, помогающих заболевшим дышать, компания ставит перед собой задачу спроектировать и наладить выпуск устройства в очень сжатые сроки.

Как рассказали Вестям.Ru в пресс-службе, первый заказ на 10 000 единиц CoVen Dyson получила от правительства Великобритании. Еще 5 000 штук основанная Джеймсом Дайсоном фирма пожертвует разным странам мира, из которых тысячу получит Великобритания. Проект реализуется вместе с компанией The Technology Partnership.

CoVent - это портативный ИВЛ-аппарат, работающий на батареях. За счет этого его можно использовать в полевых госпиталях и при транспортировке пациентов. В основе устройства лежит двигатель Dyson с цифровым управлением, а его пользовательский интерфейс знаком медработникам.

"Устройство спроектировано так, чтобы обеспечивать высококачественную, безопасную и стабильную подачу воздуха, - сообщил Дайсон в письме к сотрудникам. - При разработке аппарата мы опирались на свой опыт в области производства очистителей воздуха, который помогает нам добиваться высококачественной фильтрации в крупносерийных устройствах". На каком этапе находится проект, не уточняется.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует применение аппаратов для искусственной вентиляции легких при лечении инфицированных коронавирусом пациентов с учащенным дыханием или гипоксемией (пониженным кислородом в крови). ИВЛ-приборы помогают дышать людям, у которых после заражения может развиться пневмония, и дают больше времени на лечение.