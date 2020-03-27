"Челси" планирует расстаться с Кепой и подписать Нойера

Лондонский "Челси" положил глаз на вратаря сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Мануэля Нойера. Ради 33-летнего футболиста "аристократы" готовы расстаться с испанским голкипером Кепой Аррисабалагой, который имеет проблемы с дисциплиной.

О планах английского клуба сообщил журналист Sportbild Кристиан Фальк на своей странице в Twitter. Напомним, что в прошлом сезоне Кепа не захотел быть замененным в финале Кубка лиги, чем разозлил Маурицио Сарри, в то время возглавлявшего лондонский "Челси".

Мануэль Нойер с 2011 года выступает за мюнхенскую "Баварию", вместе с которой семь раз становился чемпионом страны. Также на счету немецкого вратаря победа в Лиге чемпионов.