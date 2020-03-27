"Одноклассники" запустили афишу онлайн-событий на каждый день

В социальной сети "Одноклассники" появилось специальное приложение "Дома – это ОК". Это афиша самых интересных онлайн-событий на платформе соцсети на ближайшее время.

В приложении собраны анонсы концертов и виртуальных экскурсий, подборки популярных игр в ОК и другой контент, который поможет приятно провести время всем, кто соблюдает режим самоизоляции или карантина.

Также там доступны ссылки на официальные ресурсы, где можно узнать всю актуальную информацию о распространении коронавируса. Ранее "Одноклассники" запустили ленту новостей про коронавирус от проверенных источников – официальных групп федеральных и региональных СМИ и министерства здравоохранения РФ.