Молодой человек выжил после падения с шестого этажа

В Златоусте Челябинской области парень выжил после падения с 6 этажа. Свидетелями ужасного случая стали соседи.

Трагедия произошла на улице Степана Разина накануне во второй половине дня. Молодой человек по неизвестным причинам выпал из окна шестого этажа жилого дома. С тяжелыми травмами скорая отвезла его в больницу. Он выжил и сейчас находится в реанимации.

Пока обстоятельства происшествия не известны. Мать пострадавшего поделилась, что одна воспитывала сына. Теперь не понимает, как жить дальше. главное для нее, чтобы он пошел на поправку.

Полицейские прошлись по квартирам в поисках свидетелей, сообщает ГТРК "Южный Урал". Следователи начали проверку, по итогам будет принято процессуальное решение.