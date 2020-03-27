Взрыв в Магнитогорске. Состояние пострадавшего ребенка остается очень тяжелым

Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при пожаре в Магнитогорске. Там в одном из жилых домов накануне произошел хлопок газа.

Состояние полуторагодовалого ребенка, получившего сильные ожоги, врачи оценивают сейчас как очень тяжелое. "Ребенок остается в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь с ним работали челябинские врачи. Вертолет готов в любой момент доставить его в областной центр", – пояснили в Минздраве региона.

Всего в больницы были доставлены 17 человек. Сейчас только двое остаются под медицинским наблюдением, остальные уже выписаны, уточнили в ведомстве.

Глава региона подтвердил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, в том числе и материальная. Сегодня будет проведен осмотр поврежденных квартир. Ночью дом был взят под охрану.

ГТРК "Южный Урал" напоминает, ЧП случилось накануне вечером. В многоэтажке на улице Доменщиков, 19 после хлопка газа на втором этаже возник мощный пожар, который быстро охватит несколько этажей. Прибывшие на место пожарные смогли быстро локализовать, а потом потушить пламя. По последним данным, погибли два человека. Нашлись свидетели, которые видели как в подъезд доставляли газовый баллон.

По последним данным, полицейские задержали мужчину, который принес газовый баллон, ставший причиной взрыва в пятиэтажном доме. Глава региона пояснил, что газовый баллон, привез родственник, занимающийся ремонтом, в настоящее время он задержан. По данному факту следователями СКР возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" УК РФ.