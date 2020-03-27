Коронавирус разделился на подвиды и научился прятаться

Опять коронавирус! Повторные тесты у части переболевших COVID-19 в китайском Ухане оказались положительными. Люди отправлены на двухнедельный карантин. Антитела в крови большинства пациентов действительно вырабатываются, а вот аномалия нуждается в дополнительном изучении.

По данным последних исследований в провинции Хубэй от 3 до 10 процентов казалось бы выздоровевших после COVID-19 спустя время сдавали положительный тест. В одном случае РНК вируса была обнаружена у трех членов одной семьи, переболевшей коронавирусом. Пока нет убедительных доказательств того, что такие пациенты заразны. Эксперты также говорят о том, что повторное инфицирование в принципе несвойственно для коронавирусов. Но пока неясно, насколько стойкий иммунитет вырабатывается у переболевших.

"Такие случаи заболевания с интервалом в неделю были бы для любых вирусов, в том числе для коронавирусов, нехарактерны. После респираторных заболеваний он появляется, после COVID таких абсолютно точных данных я не виде", — говорит Александр Лукашев, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского.



По мнению российских медиков, повторные положительные тесты могут быть следствием мутации вируса. Известно, что всего в мире секвенировано уже около пятисот штаммов COVID-19. Только в Китае их выявлено почти сто пятьдесят. Сейчас на планете циркулирует коронавирус двух основных подтипов — S и L. S-подтип является более старой версией, а L-подтип — более молодой, агрессивный и контагиозный. Причем оба варианты вируса имеют широкое распространение.

"Возможно, эти два вируса не имеют между собой перекрестного иммунитета. Возможен и такой вариант. Только тогда, когда пройдет основной период эпидемии, когда вирус полностью пройдет через всю популяцию человеческую, только тогда мы сможем сказать, насколько стоек иммунитет", — объясняет главный инфекционист министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова.

Возможно, именно мутация объясняет и еще одну странность, связанную с коронавирусом. Медики заметили, что СOVID-19 научился прятаться. На разных этапах заболевания анализы могут показывать то наличие, то отсутствие коронавируса в организме.

"Вирус на какое-то время пропадает. Было так, что вот мы точно знаем, что человек заражен. У некоторых вирус появляется не на первый день болезни. Его ищут, а он появляется на более поздних этапах, потом исчезает и снова появляется. Но доказательных данных о повторной заболеваемости пока нет", — подчеркивает советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Медики призывают не сгущать краски. Иммунная система человека способна и самостоятельно справиться с коронавирусом. Так, например, проходило течение болезни у 47-летней австралийки, которая заразилась в Китае. Женщина попала в больницу на четвертые сутки после появления симптомов. Спустя 3-5 дней в ее организме начал стремительно расти уровень антител иммуноглобулинов G и M. На 13-й день болезнь перестала проявляться.

Как же укрепить организм во время пандемии коронавируса? Этим сейчас озабочены во всем мире, в разных странах повышению иммунитета даже посвящают телешоу. Диетологи рекомендуют избегать обезвоживания, в день человек должен пить от трех до четырех литров жидкости. Улучшить состояние микробиоты помогут богатые пробиотиками молочные продукты и сыры, а пребиотики содержатся в бананах, бобах, луке и спарже.

Ключевой элемент для строительства иммунных клеток — белок, который человек черпает из рыбы, мыса, яиц, молока, а также орехов и чечевицы.