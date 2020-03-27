Тема:

Коронавирус 10 минут назад

27 марта 202010:10

Коронавирус разделился на подвиды и научился прятаться

AP Images

Опять коронавирус! Повторные тесты у части переболевших COVID-19 в китайском Ухане оказались положительными. Люди отправлены на двухнедельный карантин. Антитела в крови большинства пациентов действительно вырабатываются, а вот аномалия нуждается в дополнительном изучении.

По данным последних исследований в провинции Хубэй от 3 до 10 процентов казалось бы выздоровевших после COVID-19 спустя время сдавали положительный тест. В одном случае РНК вируса была обнаружена у трех членов одной семьи, переболевшей коронавирусом. Пока нет убедительных доказательств того, что такие пациенты заразны. Эксперты также говорят о том, что повторное инфицирование в принципе несвойственно для коронавирусов. Но пока неясно, насколько стойкий иммунитет вырабатывается у переболевших.

"Такие случаи заболевания с интервалом в неделю были бы для любых вирусов, в том числе для коронавирусов, нехарактерны. После респираторных заболеваний он появляется, после COVID таких абсолютно точных данных я не виде", — говорит Александр Лукашев, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского.


По мнению российских медиков, повторные положительные тесты могут быть следствием мутации вируса. Известно, что всего в мире секвенировано уже около пятисот штаммов COVID-19. Только в Китае их выявлено почти сто пятьдесят. Сейчас на планете циркулирует коронавирус двух основных подтипов — S и L. S-подтип является более старой версией, а L-подтип — более молодой, агрессивный и контагиозный. Причем оба варианты вируса имеют широкое распространение.

"Возможно, эти два вируса не имеют между собой перекрестного иммунитета. Возможен и такой вариант. Только тогда, когда пройдет основной период эпидемии, когда вирус полностью пройдет через всю популяцию человеческую, только тогда мы сможем сказать, насколько стоек иммунитет", — объясняет главный инфекционист министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова.

Возможно, именно мутация объясняет и еще одну странность, связанную с коронавирусом. Медики заметили, что СOVID-19 научился прятаться. На разных этапах заболевания анализы могут показывать то наличие, то отсутствие коронавируса в организме.

"Вирус на какое-то время пропадает. Было так, что вот мы точно знаем, что человек заражен. У некоторых вирус появляется не на первый день болезни. Его ищут, а он появляется на более поздних этапах, потом исчезает и снова появляется. Но доказательных данных о повторной заболеваемости пока нет", — подчеркивает советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Медики призывают не сгущать краски. Иммунная система человека способна и самостоятельно справиться с коронавирусом. Так, например, проходило течение болезни у 47-летней австралийки, которая заразилась в Китае. Женщина попала в больницу на четвертые сутки после появления симптомов. Спустя 3-5 дней в ее организме начал стремительно расти уровень антител иммуноглобулинов G и M. На 13-й день болезнь перестала проявляться.

Как же укрепить организм во время пандемии коронавируса? Этим сейчас озабочены во всем мире, в разных странах повышению иммунитета даже посвящают телешоу. Диетологи рекомендуют избегать обезвоживания, в день человек должен пить от трех до четырех литров жидкости. Улучшить состояние микробиоты помогут богатые пробиотиками молочные продукты и сыры, а пребиотики содержатся в бананах, бобах, луке и спарже.

Ключевой элемент для строительства иммунных клеток — белок, который человек черпает из рыбы, мыса, яиц, молока, а также орехов и чечевицы.

Текст: Метеовести

Ранее по теме

Сейчас

08:25

Авиасообщение России с другими странами остановлено

01:08

США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям COVID-19

23:41

СМИ: певец Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке

21:07

Более полумиллиона человек в мире заражены коронавирусом

18:23

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске

17:47

G20 приняла совместное заявление

17:32

Школы и детсады не будут работать в выходную неделю

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Авиасообщение России с другими странами остановлено

Авиасообщение России с другими странами остановлено

1 час назад
Главврач Коммунарки: у Лещенко коронавирус, состояние стабильное

Главврач Коммунарки: у Лещенко коронавирус, состояние стабильное

20 минут назад
Россияне скупают бытовую электронику и лекарства

Россияне скупают бытовую электронику и лекарства

33 минуты назад
Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

1 час назад
В Москве от коронавируса вылечили еще трех человек

В Москве от коронавируса вылечили еще трех человек

50 минут назад
Dyson наладит выпуск "принципиально нового" аппарата искусственной вентиляции легких

Dyson наладит выпуск "принципиально нового" аппарата искусственной вентиляции легких

1 час назад
Решение о продлении выходных в Москве будет принято в конце следующей недели

Решение о продлении выходных в Москве будет принято в конце следующей недели

7 часов назад
Минтруд: нерабочие дни не служат основанием для снижения зарплат

Минтруд: нерабочие дни не служат основанием для снижения зарплат

2 часа назад
В России приостановлены бронирование мест в санаториях и работа общепита

В России приостановлены бронирование мест в санаториях и работа общепита

6 часов назад
Сидим дома: главред "России 24" рассказал, как наладили удаленную работу

Сидим дома: главред "России 24" рассказал, как наладили удаленную работу

18 часов назад
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать миллиона рублей

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать миллиона рублей

4 часа назад
США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям COVID-19

США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям COVID-19

9 часов назад
СМИ: певец Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке

СМИ: певец Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке

10 часов назад
Выбор редакции: страшная сказка о "Кровавой барыне"

Выбор редакции: страшная сказка о "Кровавой барыне"

23 часа назад
"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

25.03.2020 17:30
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

25.03.2020 16:05
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Власти Москвы предупредили о больших пробках в пятницу

Власти Москвы предупредили о больших пробках в пятницу

22 минуты назад
Зубы запечатлевают летопись человеческой жизни

Зубы запечатлевают летопись человеческой жизни

51 минута назад
Трамп рассказал про "хороший разговор" с Си Цзиньпином о COVID-19

Трамп рассказал про "хороший разговор" с Си Цзиньпином о COVID-19

1 час назад
"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

1 час назад
"Барселона" сократила зарплаты и рабочий день из-за коронавируса

"Барселона" сократила зарплаты и рабочий день из-за коронавируса

1 час назад
Военные врачи из РФ определили фронт работ по борьбе с коронавирусом в Бергамо

Военные врачи из РФ определили фронт работ по борьбе с коронавирусом в Бергамо

2 часа назад
Карантин, режим ЧС, безработица: с чем столкнулся мир, борясь с коронавирусом

Карантин, режим ЧС, безработица: с чем столкнулся мир, борясь с коронавирусом

2 часа назад
Врачи сообщили о состоянии зараженных коронавирусом в Хабаровском крае и Приморье

Врачи сообщили о состоянии зараженных коронавирусом в Хабаровском крае и Приморье

2 часа назад
Российские и турецкие военные провели новое совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные провели новое совместное патрулирование в Сирии

2 часа назад
Посольство РФ требует от госдепа оказания медицинской помощи Ярошенко

Посольство РФ требует от госдепа оказания медицинской помощи Ярошенко

3 часа назад
Макрон: введение пограничного контроля поставит под угрозу существование Евросоюза

Макрон: введение пограничного контроля поставит под угрозу существование Евросоюза

3 часа назад
Российские политики прокомментировали критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российские политики прокомментировали критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

3 часа назад
Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%

Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%

4 часа назад
Здравомыслие в вопросах санкций: депутат Госдумы похвалил немецкого коллегу

Здравомыслие в вопросах санкций: депутат Госдумы похвалил немецкого коллегу

4 часа назад
Мировые нефтехранилища заполнятся до отказа

Мировые нефтехранилища заполнятся до отказа

5 часов назад
Власти Москвы: чтобы пенсионеры соблюдали карантин, им заблокировали социальные карты

Власти Москвы: чтобы пенсионеры соблюдали карантин, им заблокировали социальные карты

5 часов назад
Минфин разрешил госзакупки без конкурса на нерабочей неделе

Минфин разрешил госзакупки без конкурса на нерабочей неделе

5 часов назад
Британские вирусологи: борода повышает риск заражения COVID-19

Британские вирусологи: борода повышает риск заражения COVID-19

5 часов назад
Заммэра Анастасия Ракова рассказала, как Москва подготовилась к борьбе с коронавирусом

Заммэра Анастасия Ракова рассказала, как Москва подготовилась к борьбе с коронавирусом

5 часов назад
До 9 апреля в Россию должны вернуться все заявившие о себе в МИД туристы

До 9 апреля в Россию должны вернуться все заявившие о себе в МИД туристы

5 часов назад
27 марта - День войск национальной гвардии

27 марта - День войск национальной гвардии

7 часов назад
Греф: Сбербанк предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса

Греф: Сбербанк предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса

10 часов назад
Побуду наедине с болью: Симоньян потеряла ребенка

Побуду наедине с болью: Симоньян потеряла ребенка

12 часов назад
Расследование "Прямого эфира" в условиях антивирусных мер: а что на рынках?

Расследование "Прямого эфира" в условиях антивирусных мер: а что на рынках?

14 часов назад
Борис Акунин признался, что "валяется" с коронавирусом

Борис Акунин признался, что "валяется" с коронавирусом

16 часов назад
Фейк спрятали под "Ермолкой"

Фейк спрятали под "Ермолкой"

16 часов назад
Антивирусные меры - расходы и доходы: "Вести.Ru" опросили экономистов

Антивирусные меры - расходы и доходы: "Вести.Ru" опросили экономистов

17 часов назад
Их было трое: Качан вспоминает о дружбе с Задорновым и Филатовым

Их было трое: Качан вспоминает о дружбе с Задорновым и Филатовым

18 часов назад
Где можно сделать анализы на коронавирус бесплатно

Где можно сделать анализы на коронавирус бесплатно

19 часов назад
9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

20 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку