Зубы запечатлевают летопись человеческой жизни

Важнейшие события биографии человека можно восстановить, изучив его зубы. В зубных тканях запечатлеваются роды, менопауза, системные заболевания и даже лишение свободы. Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Исследователи из Нью-йоркского университета искали способ узнать количество детей у женщины и длительность промежутков между родами по её скелету. Такой метод очень пригодился бы историкам.

Учёные предположили, что такие события должны отражаться на микроструктуре зубного цемента. Так называется ткань, покрывающая нижнюю (погружённую в десну) часть зуба. С момента, когда последний показывается во рту, цемент регулярно образует новые слои. Этот процесс несколько напоминает нарастание годичных колец деревьев.

Авторы новой работы использовали для анализа 47 зубов 15 человек в возрасте от 25 до 69 лет. Микроструктура цемента была изучена несколькими методами. При этом экспертам были известны биографии доноров. Большая часть нужной информации была получена от ближайших родственников испытуемых.

В результате все исследованные женские зубы позволили с высокой точностью датировать роды и наступление менопаузы. То есть учёные нашли то, что искали.

Но зубной цемент выдал исследователям даже больше информации, чем они планировали получить. Как у женщин, так и у мужчин ткань запечатлела системные заболевания и даже периоды лишения свободы.

"Зуб не является статичной и мёртвой частью скелета, — резюмирует первый автор статьи Паола Черрито (Paola Cerrito). — Он постоянно меняется и реагирует на физиологические процессы".

Если результаты исследователей впоследствии подтвердятся другими командами, в арсенале историков появится ещё один метод, позволяющий судить об образе жизни давно умерших людей.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как по зубам можно установить пол их обладателя.