В МТС попросили абонентов не перегружать сеть мемами

Президент МТС обратился к абонентам с просьбой - не перегружать сеть сотового оператора без необходимости. Об этом Алексей Корня написал в открытом письме на сайте компании.

Глава компании пояснил, что с переходом многих сотрудников на удаленную работу из-за эпидемии коронавируса значительно выросла нагрузка на сеть. В связи с этим не стоит дополнительно загружать ее данными, пересылка которых необязательна.

"Хотел бы призвать вас к осознанному обращению с контентом в сети. Это не значит, что вам нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Я говорю о том, что в текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но "тяжелых" по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов. Когда количество таких видео растет в прогрессии - это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов". Алексей Корня Президент МТС

В письме отмечается, что трафик вырос во всей сети, но заметнее всего - в Москве, на 30%. Хотя сеть МТС - "одна из лучших" в стране, ее возможности физически ограничены. Ранее крупнейшие мировые стриминговые сервисы - Netflix, YouTube и другие - приняли меры, направленные на снижение объема передаваемых данных.

Накануне сообщалось, что в условиях перехода многих сотрудников столичных компаний на удаленную работу некоторые сервисы зафиксировали нетипичную дневную нагрузку. Речь идет о выросшем числе поездок на такси в дневные часы, а также росте дневного телесмотрения.