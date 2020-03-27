Moody's и Fitch прогнозируют потери банков России

Международные рейтинговые агентств Moody's и Fitch ожидают сложности в банковской системе России.

По оценке Moody's, около 10% россиян, взявших ранее кредиты, могут претендовать на кредитные каникулы – отсрочку платежей. Это приведет к потерям банковского сектора около 100 миллиардов рублей процентных доходов, или 5% от годового дохода.

Кроме этого, около 20% малого и среднего бизнеса могут получить кредитные каникулы. Это будет стоить банкам еще 50 миллиардов рублей процентных доходов.

Экономические потери из-за коронавируса и снижения цены нефти могут повлиять на объем и качество кредитных портфелей банков в России и на соседних рынках бывших стран СССР. Это может привести к снижению рейтингов, отмечает Fitch Ratings.

Поэтому Fitch ухудшило прогноз по банковскому сектору до "негативного" для семи из восьми рынков в регионе — России, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Грузии. Перспективы банковского сектора для Узбекистана остаются стабильными.

24 марта рейтинговое агентство "Национальный кредитный рейтинг" оценило устойчивость российской банковской системы в ухудшающихся условиях из-за пандемии коронавируса и снижения цены нефти.

Экономисты провели стресс-тестирование с учетом условий двух кредитных шоков – в 2008-2009 годы и в 2014-2015 годы.

Самый сложный период — кризис 2008-2009 годов. В 2009 году ВВП России сократился на 7,8%, а в кризисном 2015 году снизился всего на 2,3%.

При повторении пикового стресса 2008–2009 годов российская банковская система покажет убыток порядка 800–900 миллиардов руб., но сохранит устойчивость, отмечается в исследовании НКР.

При любом сценарии некоторым банкам может понадобиться докапитализация. Спад в крупнейших странах и прогнозируемая рецессия в мировой экономике из-за пандемии "выглядят неизбежными как минимум во II квартале", прогнозирует НКР.

Доналоговая прибыль российского банковского сектора в 2019 году выросла в 1,5 раза до 2 триллионов руб., чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза до 1,7 триллиона руб., сообщил ранее ЦБ РФ.

Прибыль российских банков по итогам 2020 года снизится как минимум на 20% из-за коронавируса и низких цен на нефть, прогнозируют экономисты "Эксперт РА".

Оценка снижения прибыли сделана с учетом "умеренно негативного сценария". В этом случае сохраняется среднегодовая цена нефти марки Brent на уровне $40-45 за баррель, снижается курс рубля, инфляция превышает уровень 4%, ранее взятый Банком России за целевой ориентир.

В итоге Банк России повысит ключевую ставку на 1-1,5 процентного пункта до конца 2020 года.

Это может привести к замедлению кредитования, отрицательной переоценке ценных бумаг и ухудшению качества ссуд, прогнозируют экономисты "Эксперт РА".

Сильнее всего снизится потребительское кредитование, кредитование для покупки автомобиля. Около 40 банков в России находятся в зоне повышенного риска банкротства в этом году.