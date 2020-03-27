Минсельхоз предложил ограничить экспорт зерна

Правительство России готовится ограничить экспорт зерна ради стабильных поставок внутри стран. Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства об ограничении экспорта зерна.

С 1 апреля по 30 июня 2020 года будут введены квоты в размере 7 миллиона тонн на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Под квоты не попадают семяна зерновых культур.

Одновременно министерство начинает зерновые интервенции на внутреннем рынке — потребителям будут предложены объемы зерна из резервного фонда. Это поможет стабилизировать цены.

Ограничение экспорта и интервенции будут гарантировать обеспечение страны зерном и продуктами его переработки в полном объеме.

Министерство разработало документ с участием крупнейших отечественных экспортеров зерна: пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи.